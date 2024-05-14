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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla, lobisiyle, çıkar gruplarıyla kimse partimize gönül verenlerin fedakarlığını, şahsi...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetçilerin, bürokratların, lobilerin ve çıkar gruplarının partilerine gönül verenlerin fedakarlıklarını kendi kişisel heves ve hesapları için yok edemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla, lobisiyle, çıkar gruplarıyla kimse partimize gönül verenlerin fedakarlığını, şahsi heves ve hesabı için zayi edemez" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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