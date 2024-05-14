Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla, lobisiyle, çıkar gruplarıyla kimse partimize gönül verenlerin fedakarlığını, şahsi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla, lobisiyle, çıkar gruplarıyla kimse partimize gönül verenlerin fedakarlığını, şahsi heves ve hesabı için zayi edemez" - ANKARA