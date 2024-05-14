Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla, lobisiyle, çıkar gruplarıyla kimse partimize gönül verenlerin fedakarlığını, şahsi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetçilerin, bürokratların, lobilerin ve çıkar gruplarının partilerine gönül verenlerin fedakarlıklarını kendi kişisel heves ve hesapları için yok edemeyeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla, lobisiyle, çıkar gruplarıyla kimse partimize gönül verenlerin fedakarlığını, şahsi heves ve hesabı için zayi edemez" - ANKARA