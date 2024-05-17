Aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da olduğu, 28 Şubat davasından hüküm giyen emekli generallerin cezaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildi. Peki, 28 Şubat Davası'nda affedilen generaller kim, isimleri ne?

28 ŞUBAT DAVASI'NDA AFFEDİLEN GENERALLER KİM?

28 Şubat davası hükümlüsü emekli generallerin cezaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedildi.

Affedilenler arasında Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak gibi isimler yer alıyor.