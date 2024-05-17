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28 Şubat davasında hüküm giyen emekli komutanların cezaları affedildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yayınlanan kararlarla 28 Şubat davasında hüküm giyen emekli komutanların cezalarını affetti. Karar, Anayasa'nın ilgili maddesine dayanılarak alındı ve aynı zamanda sağlık nedeniyle 7 mahkumun cezaları da affedildi.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 28 Şubat davasında hüküm emekli komutanlar; Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak ve Aydan Erol'un cezaları affedildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, 28 Şubat davasında hüküm giyen komutanların cezaları affedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrasındaki yetkisini kullanarak emekli komutanların kalan cezalarını kaldırdı. Söz konusu fıkra Cumhurbaşkanına 'sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletme veya kaldırma' yetkisi veriyor. Emekli komutanlar, Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak, Aydan Erol, kararla birlikte cezaevinden çıkacak.

Erdoğan, emekli komutanlarla birlikte sağlık nedeniyle 7 mahkumun cezalarını da affetti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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