Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası hukuka bağlı devlet gibi değil de eli kanlı bir terör örgütü gibi hareket edenlerden insanlık bekleyemeyiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, uluslararası hukuka bağlı devletlerin insanlık değerlerine uygun hareket etmesi gerektiğini belirterek, terör örgütlerinin insanlık dışı eylemlerine karşı insanlık beklentisi olamayacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası hukuka bağlı devlet gibi değil de eli kanlı bir terör örgütü gibi hareket edenlerden insanlık bekleyemeyiz"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.