Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'e destek eylemleri anlamlı ve kıymetli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin halkının uğruna ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor. Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'e destek eylemlerini de insanlık vicdanı bakımından çok anlamlı ve kıymetli buluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Kobakhidze ve ekibini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başbakan'a ve Slovakya halkına tekrar geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Bölgemizin huzuruna, istikrarına ve güvenliğine yönelik her türlü eylemin karşısında durmaya devam edeceğiz. Dost, Gürcistan halkının 10 gün sonra iştirak edeceği bağımsızlık gününü de şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Şubat ayında devraldığı Başbakanlık görevi dolayısıyla Kobakhidze'yi bir kez daha kutlayarak başarılar dileyen Erdoğan, "Bugün iki dost, komşu ve stratejik ortak olarak sayın başbakanla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrar ve refahına yönelik güçlü desteğini bir kez daha vurguladım. Ayrıca Gürcistan'ın Avrupa, Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarına olan desteğimizin süreceğini ifade ettik. Sayın Başbakan Gürcistan'daki iç siyasi durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini bizlerle paylaştı. Türkiye olarak gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına olacak şekilde sonuçlanmasını ümit ve arzu ediyoruz" diye konuştu.

"İkili ticaret hacminde yeni hedef olarak 5 milyar dolar "

Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaşıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinde yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduklarını belirtti. Erdoğan, sahip olunan potansiyeli, geliştirilecek yeni iş imkanlarıyla bu rakama kısa sürede ulaşılacağına inandığını belirtti. Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin önemli bir sütununu bölgesel işbirliği projelerinin oluşturduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarihi İpek Yolu'nun raylar üzerinden hayata geçiren Orta Koridor'un bel kemiği olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

"FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk"

Diğer ulaştırma, ve enerji projelerinde de birlikte çalışma iradelerini bu vesileyle teyit ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Havaalanları, limanlar, yollar, yenilenebilir enerji üretimi ve nakli gibi Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğe hazır olduğumuzu Sayın Başbakan'a ilettim. Görüşmelerimizde güvenlik, iş birliği alanındaki münasebetlerimizi de gözden geçirdik. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk. Vatandaşlarımızın huzuruna ve hatta hayatına kasteden bu gayrimeşru yapılarla mücadelemizi, ülkemiz içinde ve dışında sürdürmekte kararlıyız. Devletimizin nefesi terör ve suç örgütü mensuplarının ensesinde olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Sayın Başbakanla görüşmemizde güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'deki vahşet ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluklar hakkındaki değerlendirmelerimizi paylaştık. Filistin halkının uğruna ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini, tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor. 10 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı karar, uluslararası toplumun durduğu noktayı göstermektedir" şeklinde konuştu.

"Henüz Filistin Devleti'ni tanımamış ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum"

Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'e destek eylemlerini de insanlık vicdanı bakımından çok anlamlı ve kıymetli bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Henüz Filistin Devleti'ni tanımamış ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum. Sayın Başbakan'la görüşmelerimizde Rusya, Ukrayna Savaşı bağlamında da fikir teatisinde bulunduk. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha uyguladık. Bölge ülkeleri olarak Güney Kafkasya'da barış, huzur ve istikrarın önemi ve bu amaç doğrultusunda çalışma kararlılığımızı teyit ettik. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşmasının bölgenin geleceği bakımından tarihi bir fırsat olduğuna dair görüşümü kıymetli mevkidaşımla da paylaştım. Bildiğiniz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli futbol takımımız Gürcistan'da aynı grupta yer alıyor. Milli takımlarımız ilk maçlarında 18 Haziran'da Almanya'nın Dortmund şehrinde karşı karşıya gelecekler. Takımlarımıza, şampiyonada şimdiden başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı. - ANKARA