Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze imha kampına dönüştü"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gazze'nin imha kampına dönüştüğünü belirtti ve insan hakları ile hürriyetlerin ayaklar altına alındığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze imha kampına dönüştü"
"İnsan Hak ve hürriyetlerine dair ne kadar ilke, kural, çizgi varsa hepsi dünyanın gözleri önünde ayaklar altına alındı"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze imha kampına dönüştü" dedi.