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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze imha kampına dönüştü"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gazze'nin imha kampına dönüştüğünü belirtti ve insan hakları ile hürriyetlerin ayaklar altına alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze imha kampına dönüştü"

"İnsan Hak ve hürriyetlerine dair ne kadar ilke, kural, çizgi varsa hepsi dünyanın gözleri önünde ayaklar altına alındı"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze imha kampına dönüştü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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