Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze imha kampına dönüştü"

"İnsan Hak ve hürriyetlerine dair ne kadar ilke, kural, çizgi varsa hepsi dünyanın gözleri önünde ayaklar altına alındı"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze imha kampına dönüştü" dedi.