Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugün Devlet Bahçeli ile Görüşecek

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin saat 14.30'da başlaması bekleniyor.

Erdoğan ve Bahçeli en son 29 Nisan'da görüşmüş, görüşmelerde 31 Mart Yerel Seçimleri ve sivil anayasa çalışmalarında gelinen son nokta değerlendirilmişti.