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Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum

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14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal üretim ve ihracat rakamlarını paylaştı. Erdoğan, sözlerinin devamında "Hepinizi alnınızdan öpüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"HEPİNİZİ ALNINIZDAN ÖPÜYORUM"

"Tarımsal gayrisafi yurtiçi hasılada Avrupa'da lider dünyada ilk 10 içindeyiz" diyen Erdoğan, "Fındık incir kiraz ve kayısı üretiminde dünyada açık ara 1. sıradayız. Sebzede 4, meyvede 5.'yiz. Tarımsal hasılamızı 2023'te 69,2 milyar dolara yükselttik. İhracatımızı 3,8 milyar dolardan 2023'te 31 milyar dolara ulaştırdık. Türkiye, 2023 yılında 2012 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürün ihraç etti. Hepinizi alnınızdan öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Değerli çiftçi kardeşlerim, saygıdeğer katılımcılar, hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla toprağı işleyen kardeşlerime sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Türk tiyatrosunun usta ismi Ayten Gökçer'i rahmetle yad ediyorum. Sanat camiamıza baş sağlığı diliyorum.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN DESTEKLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

Çiftçi kardeşlerimize demokrasimize verdiği katkıdan dolayı da minnettarız. 15 Temmuz'da birileri bankamatik kuyruklarına koşarken, benim çiftçi kardeşlerim darbecileri engellemek için mahsulleri ateşe verdi. Çiftçilerimizin cesaretini ve vatanperverliğini hiçbir zaman unutmayacağız. Türkiye'yi vesayetten kurtarma mücadelemizi hep birlikte verdik. Türkiye'yi vesayetin her türlüsünden kurtarma mücadelesini beraber verdik. Ekonomide, tarımda, ihracatta ülkemizi hayal dahi edilemeyecek noktalara getirdik. Yüce Allah bizleri topraktan yaratmıştır, hayatımızı toprağın üzerinde ondan elde ettiğimiz mahsullerle sürdürüyoruz.

"ALIN TERİ DÖKMEZSENİZ TOPRAK DA SİZE BAKMAZ"

İnsanoğlunun sadık yari topraktır. Toprak olmazsa hayat olmaz. Toprak olmazsa ne dünyada kalacak yer ne de öteki aleme göçünce yatacak yer bulabiliriz. Biz toprağa ne kadar önem verirsek toprak da bizi yaşatır. Alın teri dökmez, gerekli yatırımı yapmazsanız toprak da size bakmaz. Bu anlayışla son 21 yılda çiftçi kardeşlerimize hak ettikleri önemi vermenin gayretinde olduk. Sorunlara kalıcı ve modern çözümler bulabilmek için gerçekten yoğun mesai harcadık.

Ülkemizin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için ciddi hibeler sağladık. Üretimin gelişmesi için son 21 yılda 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik. 2024 yılından şu ana kadara 45 milyar lira ödeme yaptık.

"'TARIM BİTTİ' DEMEK BÜYÜK BİR ART NİYETİN İŞARETİ"

440 tarımsal ovamızı koruma altına aldık. Tarsim ile çiftçimizin alın terini koruyoruz. Tarım sektörü ile ilgili gerçek dışı iddialar gündeme geliyor. Türkiye'nin tarım politikası kötüleniyor. Bu iddialar eli nasırlı çiftçilerimizin emeğine hakarettir. Her ülke gibi bizim de sıkıntılarımız var ama Türkiye'de tarım bitti demek sadece cehalet değil art niyetin işaretidir.

Tarımsal gayrisafi yurtiçi hasılada Avrupa'da lider dünyada ilk 10 içindeyiz. Fındık incir kiraz ve kayısı üretiminde dünyada açık ara 1. sıradayız. Sebzede 4, meyvede 5.'yiz. Tarımsal hasılamızı 2023'te 69,2 milyar dolara yükselttik. İhracatımızı 3,8 milyar dolardan 2023'te 31 milyar dolara ulaştırdık.

"HAYVANCILIK ÖZEL ÖNEM VERDİĞİMİZ ALAN"

117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Hayvancılık özel önem verdiğimiz diğer alan. Hayvancılık ülke tarımının geleceğidir. Suni fiyat artışlarını inceledik, sebeplerini araştırdık. Fahiş artışlarının piyasa şartları ile izah edilemeyeceği herkesin malumudur. Piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık var. Kimi çıkar odakları fiyat manipülasyonu ile piyasayı bozmakta. Milletin aşına, ekmeğine göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız. Enflasyona karşı yürüttüğümüz mücadeleyi fiyat oyunlarına kurban veremeyiz. Hayvancılıkta şikayetleri giderecek yeni politikaları devreye koyuyoruz. İlk defa genç ve kadın üreticilere yüzde 70 ek destek sağlayacağız. Hayvan hastalıkları ile mücadelede yeni tedbirler alacağız. Yenilenebilir kaynakların kullanılacağı organize tarım bölgeleri kuruyoruz. 41 adet organize tarım bölgesinin sürecini hızlandırdık. 1382 tarım ve gıda ürününün coğrafi işareti tescil edildi."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Dünya Çiftçiler Günü Recep Tayyip Erdoğan İhracat Gündem Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (13)

oguz:

VALLA BEN BİR ŞEY ANLAMIYORUM TARIM BİTMİŞ FİYATLAR BAŞI ALMIŞ GİDİYOR KENDİSİ ALINDAN ÖPÜYOR BİRİ BANA BUNU ANLATSIN

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yanıtYanıtla
Muzaffer Karaman:

Bende bısey anlamadım. Butun tarlalar boşalmış herkes sehre goc etmış. Ne tarım var nede hayvancılık

yanıt79
yanıt18
Mahmut DEĞERLİ:

Ben de birşey anlamadım 200-300 dönüm ekerdim yıllardır bıraktım ben kiraya [ icara ] verdim tarlaları. Geçen yaz herkesi tüccarın önüne attılar ve tüccar buğdayı 5-5.5 dan aldı ( bir önceki sene 6,75 iken) . Sonra alnından öpüyor . Bakın adamı böyle ederler demek galiba bu

yanıt8
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Hakan Acar:

Bu kadar çok üretim varsa biz neden fındık, incir ve kayısı yiyemiyoruz. Herhalde ağam bizimle eğleniyor.

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Salih Kandıralı:

Keşke eğlense. Ağam bizi İskiyor.

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kemal kemal:

Hep öpülüyoruz

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Said FARUK:

Nas'lar okundu mu beyler

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Salih Kandıralı:

Felak a geçtik.

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Kemal Özbek:

ağam bizimle egleniyor

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Son Yörük:

Bizim sorunumuz paramız güçlü değil ihracat etmemiz güzel hangi ürün olursa olsun dünyada standart fiyat üzerinden ihraç ediyoruz buda dolar yada euro üzerinden bunu Türkiye icine satarken fiyatlar bize yüksek geliyor aslında üreticide haklı ihracat ettiği fiyattan satmak istiyor maalesef paramizin alim gücü zayif olduğu için bize rakamlar yüksek geliyor paramizin değerini artırabilsek herşey çözülebilir.ihracati kapatarak fiyat düşürmek üretime zarar verir.

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