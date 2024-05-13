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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kamuda Tasarruf Paketi'ni Yetersiz Buldu

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün açıklanan 'Kamuda Tasarruf Paketi'ni yetersiz bulduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tasarruf konusunda samimi olup olmadığını sordu. Babacan, açıklanan pakette eksiklikler olduğunu ve tedbirlerin en üstten başlatılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün açıklanan "Kamuda Tasarruf Paketi"nin mevcut haliyle çok yetersiz olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Açıklanan tedbirlerin, kamunun her birimi tarafından uygulanmasını bekliyorsanız bu tedbirleri uygulamaya en üstten başlatmak zorundasınız. Soruyorum:  Siz tasarruf konusunda samimi misiniz" diye sordu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın bugün açıkladığı "Kamuda Tasarruf Paketi" ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklanmış olmasını önemli ve olumlu bir adım olarak görüyorum. Ancak, açıklanan paket mevcut haliyle çok yetersiz. Açıklanan pakette; Esas kara delik olan Kamu Özel İşbirliği projeleriyle ilgili bir adım yok. İsraf ve yolsuzluğun esas kaynağı olan Kamu İhale Yasasıyla ilgili adım yok. Siyasi Etik Yasası'na ilişkin bir plan yok. Varlık Fonu gibi paralel Hazine uygulamalarına son vermekle ilgili bir adım yok. Anayasa'ya ve Meclis'in bütçe hakkına aykırı olan Cumhurbaşkanı'na çok yüksek tutarda ödenek ekleme yetkisinin iptaline ilişkin bir adım yok. Sayıştay denetiminden kaçınma, ihale yasasından muafiyet gibi kötü alışkanlıklara derhal ve net biçimde son vermeyle ilgili bir adım yok. Özel hesap, özel ödenek, fon gibi denetimsiz ya da şeffaf olmayan yollarla harcama yapma uygulamasına son vermeyle ilgili bir adım yok.

"SİZ TASARRUF KONUSUNDA SAMİMİ MİSİNİZ?"

Hazine dışındaki kurumların Kamu Özel İşbirliği kapsamında devlet adına garanti vermesini engellemeye ilişkin bir adım yok. Kamu borçlanmasında ve kamu garantilerinde kur, faiz, likidite, re-finansman ve kredi risklerinin basiretli biçimde yönetimi için daha bağlayıcı ilke ve kurallara ilişkin bir adım yok. Mali Kural uygulamasını hayata geçirmeye ilişkin bir adım yok. İktidarın tepesindeki uçak saltanatına son vermeyle ilgili adım yok. Elde edilecek tasarruf tutarına ilişkin bir hesaplama yok. Sadece göstermelik olarak alınacak birkaç tedbir ile ekonomiyi düzeltemezsiniz. Açıklanan tedbirlerin, kamunun her birimi tarafından uygulanmasını bekliyorsanız bu tedbirleri uygulamaya en üstten başlatmak zorundasınız. Soruyorum:  Siz tasarruf konusunda samimi misiniz @RTErdogan?"

Kaynak: ANKA / Güncel

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