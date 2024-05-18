TDV Uluslararası İyilik Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katılımıyla Sahiplerini Bulacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan "TDV Uluslararası İyilik Ödülleri", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini bulacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde iyiliğin yaygınlaşması ve iyilik konusunda toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla başlatılan "Uluslararası İyilik Ödülleri" programının 7'ncisi 22 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

İyilik öncüleri ödüllendiriliyor

TDV Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde, Türkiye ve dünyanın farklı noktalarında topluma örnek teşkil eden, çevresine ve dünyaya umut ışığı olan 7 iyilik öncüsüne ödül verilecek. Törende ayrıca 6 adet vefa ödülü de takdim edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek programda, ödül almaya hak kazanacak isimler TDV Uluslararası İyilik Ödülleri programında ilan edilecek. TDV Uluslararası İyilik Ödülleri'ne layık görülen isimler, oluşturulan jürinin detaylı bir şekilde incelediği ulusal ve uluslararası alanda belirleniyor. - ANKARA