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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'e destek eylemleri anlamlı ve kıymetli

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, Filistin halkının özgürlük mücadelesini desteklemesi gerektiğini belirtti. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile birlikte düzenlenen basın toplantısında; "Filistin halkının özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk zemininde desteklemesi gerekiyor. 10 Mayıs'ta BM Genel Kurulu'nun aldığı karar, uluslararası toplumun durduğu noktayı göstermektedir. Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'e destek eylemlerini çok anlamlı ve kıymetli buluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ile Kobakhidze, ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın toplantıdaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"DEVLETİMİZİN NEFESİ TERÖR VE SUÇ ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

" Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrar ve refahına yönelik güçlü desteğini bir kez daha vruguladık. Ayrıca Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarına olan desteğimizin süreceğini ifade ettim. Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Havaalanları, limanlar, yollar, yenilenebilir enerji üretimi ve nakli gibi Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğe hazır olduğumuzu Sayın Başbakan'a ilettim.

FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımların üzerinde durduk. Devletimizin nefesi terör ve suç örgütü mensuplarının ensesinde olmaya devam edecektir.

Filistin halkının özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk zemininde desteklemesi gerekiyor. 10 Mayıs'ta BM Genel Kurulu'nun aldığı karar, uluslararası toplumun durduğu noktayı göstermektedir. Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'e destek eylemlerini çok anlamlı ve kıymetli buluyorum. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha vurguladım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra konuşan Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, şunları söyledi:

"KAFKASLAR'DA ÜLKELERİN BARIŞÇIL ŞEKİLDE BERABER YAŞAMALARINI DESTEKLİYORUZ"

"İkili ve çok taraflı işbirliği gündemimizi tartıştık. İşbirliği konusunu ele aldık. Bunun yanısıra ilişkileri en üst seviyede tutma konusunu konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda Gürcistan'ı ziyaret edeceğine söz verdi. Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin Türkiye tarafından desteklenmesi çok önemli.

Gürcistan AB aday ülkesi. Geleceğe yönelik planlarımız bağlamında, aynı zamanda bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Karşı karşıya kaldığımız sınamalara ortak ne yapabiliriz diye konuştuk. Biz Kafkaslar'da ülkelerin barışçıl şekilde beraber yaşamalarını destekliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması gerçekten çok önemli gelişme. Bu sayede bu iki ülkenin nihayetinde gerçek barış anlaşmasına ulaşacaklarına inanıyoruz. Ukrayna'daki savaşı ele aldık. Bu savaş tabii ki bölgenin barış altyapısına karşı tehdit oluşturuyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Gürcistan Filistin Türkiye Güncel Haberler

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