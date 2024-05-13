Kamuda tasarruf paketinde neler var? Kamuda tasarrufta hangi önlemler alınacak?
Kamuda tasarruf paketinin detayları ve alınacak önlemler hakkında bilgi verildi. Bu paketin amacı, kamuda gereksiz harcamaları azaltmak ve bütçeyi dengede tutmaktır. Tasarruf paketi ile birlikte bir dizi önlem alınacak ve bu önlemler kamuda daha etkin bir mali yönetim sağlayacaktır.
Kamu harcamalarında 100 milyar liralık düşüş sağlaması hedeflenen tasarruf paketi, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanıyor. Peki, Kamuda tasarruf paketinde neler var? Kamuda tasarrufta hangi önemler alınacak?
KAMUDA TASARRUF PAKETİ NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuda tasarruf paketini açıklıyor.
KAMUDA TASARRUFTA HANGİ ÖNEMLER ALINACAK?
Kamuda tasarruf paketinin ayrıntıları belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan tedbirleri duyuruyor.
Kamuda tasarruf paketinin açıklandığı program, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Yılmaz ve Şimşek tarafından açıklanacak paket ile 100 milyar liralık büyüklüğe ulaşması beklenen tasarruf tedbirleriyle birlikte, kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak, harcamalar en aza indirilecek. Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak. Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek. Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek.