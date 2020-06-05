Galatasaray orta, şut ve bitiricilik çalıştı Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Kaynak: DHA