Galatasaray, gole çok yaklaştı! Meşin yuvarlak direkte patladı
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Galatasaray, gole çok yaklaştı! Meşin yuvarlak direkte patladı

28.11.2020 18:21 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:27
Galatasaray, gole çok yaklaştı! Meşin yuvarlak direkte patladı

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor ise ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

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GALATASARAY'DA 7 EKSİK

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu, takımdaki yerini alamıyor.

Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk'un yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Radamel Falcao ile Marcelo Saracchi, Rize'de forma giyemiyor.

TAYLAN ANTALYALI CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı sarı kart görmesi durumunda 11. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında görev alamıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Ç. RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Samudio, Skoda, Donsah, Emir, Melnjak, Moroziuk, Meriah.

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Mücadele hakem Atilla Karaoğlan'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 3: Galatasaray'da Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Oğulcan'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

Dakika 4: Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortasını Diagne'den önce kaleci Gökhan çeldi.

Dakika 6: Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Gökhan iki hamlede kontrol etti.

Dakika 11: Galatasaray'da birbirleriyle çarpışan Donk ve Samudio yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

Dakika 25: Galatasaray'ın geliştirdiği atakta top direkten döndü. Sol kanattan yapılan ortaya Oğulcan kafayı vurdu, şutu üst direkten döndü, ardından Diagne'nin şutunu kaleci Gökhan ayaklarıyla kurtardı.

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