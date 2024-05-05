P. Karşıyaka, Galatasaray ile eşleşti
P. Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni 4. sırada bitirerek 5. sıradaki Galatasaray ile eşleşti. İki takım arasında bu sezon oynanan maçlarda P. Karşıyaka üstünlük sağladı.
P. Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni 4. sırada bitirerek 5. sıradaki Galatasaray ile eşleşti.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonda maçlarını tamamlayan P. Karşıyaka'nın play-off çeyrek finalindeki rakibi belli oldu. Sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 4. sırada noktalayan yeşil-kırmızılılar, saha avantajını elde ederek 5. sıradaki Galatasaray ile eşleşti. Ligdeki diğer takımların eksik maçlarının tamamlanmasından sonra play-off tarihleri belli olacak. P. Karşıyaka, Galatasaray ile normal sezonda oynadığı iki maçı da kazanmayı başarırken, rakibini iç sahada 98-76, dış sahada 92-86'lık skorla mağlup etti. Bu iki ekip Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında da karşı karşıya gelirken mücadele 88-72 İzmir ekibi lehine sonuçlandı. P. Karşıyaka böylece Galatasaray'a karşı bu sezon 3 müsabakayı da kazandı. - İZMİR