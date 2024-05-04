Zaniola Galatasaray'a dönecek mi? Aston Villa Zaniola'nın bonservisini aldı mı, alacak mı?

Zaniola Galatasaray'a dönecek mi? Sezon başında Galatasaray'dan 5 milyon euro bedel ve 25 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oldu. Peki, Zaniola Galatasaray'a dönecek mi? Detaylar...

ZANİOLA GALATASARAY'A DÖNECEK Mİ?

Premier Lig ekibi Aston Villa, sezon başında satın alma opsiyonuyla Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almayacak. Sportif direktör Monchi'nin gözüne giremeyen 24 yaşındaki oyuncu, sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılı takıma geri dönecek.

ASTON VİLLA ZANİOLA'NIN BONSERVİSİNİ ALACAK MI?

Tuttomercato'nun haberine göre; Aston Villa Sportif direktörü Monchi'nin beklentilerini karşılayamayan Zaniolo'nun gelecek sezon bonservisi alınmayacak. İtalyan yıldızın sezon bitiminde tekrar Galatasaray'a döneceği ve sezon başı kampında yer alacağı belirtildi.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 maça çıkan Nicolo Zaniolo, takımına 3 gollük katkı sağladı. Geçtiğimiz sezonun ortasında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a gelen İtalyan futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 11 maça çıkmış ve 3 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.