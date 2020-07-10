Fuat Çapa: "Alınan kararla yerli oyuncu piyasası yükselecek" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, 3-2 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, 3-2 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından konuştu. Kasımpaşa'nın önümüzdeki sezon daha farklı hedeflerle ligde olacağını ifade eden Çapa, yabancı kuralıyla ilgili olarak da, "Federasyona bu kararın neden alındığını sormak lazım. Bu kararla yerli oyuncu piyasası yükselecek" diye konuştu.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanında son dakika golüyle mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Çapa, "Karşılaşma her iki takım adına da çok önemliydi. Beşiktaş galip geldiği takdirde üçüncülük hedefi için yoluna devam edecekti, biz de sekizincilik için gidecektik. Açıkçası beklediğimiz gibi geçti maç. İlk 10-15 dakikada baskılı olacaklarını biliyorduk. Bunu kırmak için çalıştık ancak golü yiyene kadar panik içinde oynadık, çok tedirgindik. Golü yedikten sonra oynamamız gereken şekle döndük. Birinci ve ikinci golü doğru zamanda bulduk. Hatta üçüncü golü de ilk yarıda bulabilirdik ancak tercihleri doğru yapmadık. İkinci devrede Koita'nın sakatlığı nedeniyle zorunlu değişiklik yaptık. Devre arasında arkadaşlara, Beşiktaş'ın baskılı başlayacağını ve geriye çekilmeyip rakibe doğru baskı yapmak gerektiğini söyledik. Ancak ikinci yarı başlar başlamaz gol yedik. Sonrasında geçişlerde yakaladığımız pozisyonlar vardı. Hücumda yaptığımız tercih hataları ve kaleye vurduğumuz topların karşılığını alamadık. En iyi yaptığımız işi Beşiktaş son dakikada yaptı. Biz orada topu kaptırmamış olsak, 3-2'yi biz yakalayabilirdik, kaptırdığımız top dönüşte bize pahalıya mal oldu. Bugün skor olarak kaybımız oldu, mücadele anlamında değişen bir durum olmadı. Bugüne kadar nasıl iyi niyetle mücadele ettiysek, bugün de öyle yaptık. Bu nedenle oyuncularımı tebrik ediyorum. Verdikleri mücadele nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Havuz küçülecek ve yerli oyuncu piyasası yükselecek"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralıyla ilgili aldığı karar hakkında konuşan Fuat Çapa, "Bence federasyona, neden böyle bir karar alındığını sormak lazım. Bir nedeni vardır. Bunu bilirsek düşüncelerimizi paylaşabiliriz. Geçtiğimiz yıllarda da sayı düşürüldü, sonra serbest bırakıldı. Kısıtlamanın çok bir şey kazandıracağına inanmıyorum. 2012-2013 sezonunda da kadroya altyapıdan oyuncu almak zorundaydınız ama kaç tanesi oynuyordu. Bunlarla uğraşmak yerine altyapıdan nasıl oyuncu yetiştirilir, bunlar için doğru tavsiyeler vererek yerli oyuncuları A takıma katmak daha doğru olur. Bunu maddi olarak yapıyorlarsa, yine yanlış. Diğer federasyonlar kulüplerin bütçesini kontrol edip o doğrultuda karar alıyor" dedi.

Yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli oyuncu piyasasının artacağını da söyleyen Çapa, "Havuz ne kadar daralırsa seçenek o kadar az oluyor. Değerleri de artacaktır bu şekilde. 2012-2013 gibi senelerde rakamlar çok uçuktu. Bu kararın nedenini tam olarak anlarsak, ona göre değerlendirip cevap veririz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki sezon hedefimiz farklı olacak"

Devre arasında birçok oyuncunun gittiğini ve yerlerine çok sayıda oyuncu alındığını söyleyerek yeni bir takım olduklarını ifade eden Fuat Çapa, "Biz yeni bir takımız, bunu göz ardı etmememiz lazım. Devre arasında birçok oyuncu gitti ve geldi. Türkiye Ligi'ni bilen oyuncu sayısı da çok azdı. Her ne kadar analiz yapsak da sonuçta ligi bilmek, ligde uzun süre oynamak daha farklı bir durum. Düşük bütçeli bir takım olabiliriz ama hedefimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Sivas ve Beşiktaş'la başa baş oynadık. Bu takımlar ilk 5 içinde. Biz de Kasımpaşa olarak gelecek sezon planlamasında bu oyuncu grubunun eksiklerini tamamlayarak hedef belirleyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA