Üye Girişi
Haberler

Gerilim giderek artıyor! Selahattin Baki'den Galatasaray'a jet hızında yanıt

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Galatasaray'ın kendileri için yaptığı penaltı paylaşımı hakkında konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına aynı sertlikte yanıt veren Baki, "Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler" dedi.

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa karşılaşmasının ardından çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

"2 NET PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Mücadeleye ve maçın hakemine değinen yönetici, "Direkt konuya girmek istiyorum. 2 tane net penaltı pozisyonumuz maalesef bir kez daha hakemler tarafından verilmemiştir. Ferdi'nin pozisyonunda hakemin vücut lisanına insanlar dikkatli baksın. Penaltıyı verir gibi bir refleks gösterirken 1 saniye içinde çark etti. Oosterwolde'nin pozisyonu da net penaltı. Bu iki pozisyondan dolayı artık TFF'nin aklını başına devşirmesini bekliyoruz. Ligin çok kısa kalan maratonunda, şurada çok az maç kaldı, her seferinde Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamasınlar. Artık rica etmiyoruz, söylüyoruz" dedi.

Gerilim giderek artıyor! Selahattin Baki'den Galatasaray'a jet hızında yanıt

"KENDİLERİNİ İZAH ETMİŞLER"

Galatasaray'ın kendileri için yaptığı penaltı pozisyonuna da yanıt veren Baki, "Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik tek kelimeyle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Trendyol Süper Lig Selahattin Baki Galatasaray Fenerbahçe Kasımpaşa Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Muş belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Muş adayı Rıdvan Boz kimdir? Saadet Partisi Muğla belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Muğla adayı Fatih Kocabıyık kimdir? Saadet Partisi Mersin belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Mersin adayı Soner Çontar kimdir? Saadet Partisi Mardin belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Mardin adayı Mehmet Ali Kılıç kimdir? Saadet Partisi Kütahya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kütahya adayı Ahmet Sunar kimdir? Saadet Partisi Konya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Konya adayı Abdülkadir Karaduman kimdir? Saadet Partisi Kırşehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırşehir adayı Fatma Ekim Terzioğlu kimdir? Saadet Partisi Kırklareli belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırklareli adayı Mehmet Metin Dursun kimdir? Saadet Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırıkkale adayı Veysel Kutluca kimdir? Saadet Partisi Kilis belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kilis adayı Zeynep Gültekin kimdir? Saadet Partisi Kayseri belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kayseri adayı Mahmut Arıkan kimdir? Saadet Partisi Kastamonu belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kastamonu adayı Hulusi Özbek kimdir? Saadet Partisi Karaman belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Karaman adayı Mehmet Karakaş kimdir? Çalışma saatleri düşecek mi 2024? Mesai saatleri haftada 40 saat mi olacak, kısalacak mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 24-25 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
500

Yorumlar (9)

ekrem celebi :

tarıhlerımı uefa sıke yapan takımlar lıstesındesınız..hemde tescıllenmıs.

13
11
yanıtYanıtla
Mustafa Kaya:

yaw cakma erden timur ????

6
17
yanıtYanıtla
tamer durmaz:

Birley diyecem Ali koç Dursun özbeki canlıyayına davet ediyor hatta diyorki gs tvde çıkalım diyor ama dursun özbek ve gs yönetimi bunu kabul etmiyor sizce neden arkadaşlar özellikle gsli arkadaşlar ?

9
5
yanıtYanıtla
Sami İşgören:

ali koçu muhatab alsaydı canlı yayına çıkardı muhatab alınacak bi adam görmemiş demekki.

yanıt6
yanıt5
tamer durmaz:

Sami kardeşim ali koçun böyle biri olduğunu düşünüyorsanız demekki türkiyede adam kalmamış demektir. Bu adam senin dedğin gibi birisi olsaydı fb kaç defa şampiyon olurdu 9 senedir bu takım şampiyon olamamıyor.

yanıt0
yanıt0
White Turk:

ali koç soyadının hakkını verip iyi çalışıyor. bir şekilde kazandırıyor takımı. nasıl kazandırdığını bana sormayın maçların son dakikalarına bakın.

5
3
yanıtYanıtla
tamer durmaz:

O yüzden bu takım 9 sendir.şampiyon olamıyor kardeşim haklısın

yanıt0
yanıt0
Yusuf Kartal :

Türkiye futbolunu bitirdiniz. Para verip stada gidenlerde akıl yok! Bunlar Avrupa’da 2. Lig de oynarlar ve hatta düşmeme mücadelesi verirler.

5
2
yanıtYanıtla
Yücel Çimen:

Yaa Arkadaş bu ülkede sadece 3 İstanbul takımı mı var ? Heppp haberler onlar üzerine yapılıyor diğer takımların haberlerini neden paylaşmıyorsunuz

3
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title