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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçında 11'de değişiklik yapmadı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Kasımpaşa müsabakasında değişiklik yapmadı. Sarı-kırmızılılarda, Davinson Sanchez ile Serge Auirer sakatlıklarından dolayı, Sergio Oliveira da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı. Berkan Kutlu yine stoperde başladı. Abdülkerim Bardakcı ise 2 maç sonra kadroda yer aldı. Galatasaraylı taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında takımı yalnız bırakmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Kasımpaşa müsabakasında değişiklik yapmadı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre Paşa karşısında 11'de değişiklik yapmadı.

Sarı-kırmızılılarda, Davinson Sanchez ile Serge Auirer sakatlıklarından dolayı, Sergio Oliveira da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Berkan Kutlu yine stoperde

Galatasaray'da stoper bölgesinde Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'un yanında Berkan Kutlu başladı. Berkan, geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor müsabakasında da yine defansın ortasında oynamıştı. 26 yaşındaki futbolcu, daha önce de sol bek pozisyonunda görev almıştı.

Abdülkerim Bardakcı 2 maç sonra kadroda

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük mücadelesinde oynayan Bardakcı, sakatlığından dolayı Süper Lig'de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor müsabakalarında forma giymedi.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktükoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Abdülkerim Bardakcı, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius bekledi.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Galatasaraylı taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. Taraftarlar ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü içine tribünde 'Bir destandır Çanakkale' ve 'Çanakkale bu milletin gurur başkentidir', 'Geri dönmeyi düşünmediler, Mektebi Sultani Şehitleri' ve 'Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez. Bir ruhtur Çanakkale' pankartları açtı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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