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Gol düellosunun galibi Aslan! Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendi

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Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Kıran kırana geçen maçın son anları nefesleri kesti.

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MERTENS UZAKTAN ATTI

Mücadelenin 28. dakikasında sahneye çıkan 37 yaşındaki futbolcu, harika bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Gol düellosunun galibi Aslan! Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendi

ICARDI KENDİ KALESİNE ATTI

İlk yarının bitimine az bir zaman kala Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda Omeruo çıktı ve kafayı vurdu. Icardi'ye çarpan top ağlarla buluştu ve Kasımpaşa beraberliği yakaladı.

YİNE ICARDI

Kendi ağlarına gol atan Mauro Icardi, ikinci yarının başında rakip fileleri havalandırdı. Mertens'in 48 dakikada kullandığı serbest vuruşa Icardi ön direkte düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Gol düellosunun galibi Aslan! Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendi

AYTAÇ KARA'DAN ŞIK GOL

Mücadelenin 58. dakikasında ön alanda topu kazanan Aytaç Kara ceza sahasına girerken şutunu çekti ve mükemmel bir gol atarak takımını tekrar maça ortak etti.

Gol düellosunun galibi Aslan! Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendi

DA COSTA ÖNE GEÇİRDİ

78. dakikada orta alanda topu alan Hajradinovic sol kanattan hareketlenen Yasin'e pasını verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Yasin topu içeriye çevirdi ve Da Costa topu ağlara gönderdi. Durum 3-2 oldu.

Gol düellosunun galibi Aslan! Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendi

PENALTI KAÇTI

Galatasaray penaltı kazandı. Ziyech'in uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Zaha ceza sahasına girdi ve Winck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ve penaltı kaçtı. Topun başına geçen Icardi kendi soluna sert bir vuruş yaptı fakat kaleci Andreas Gianniotis topu çıkarmayı başardı.

Gol düellosunun galibi Aslan! Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendi

ICARDI ATTI

85'de sağ kanatta topla buluşan Ziyech bekletmeden ortasını açtı ve penaltı noktasında topa iyi yükselen Icardi topu ağlarla buluşturdu.

Gol düellosunun galibi Aslan! Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendi

VINICIUS FİŞİ ÇEKTİ

90. dakikada Kerem'in içeriye gönderdiği topta Vinicius topu Icardi'ye indirdi. Icardi'nin uzak köşeye yaptığı vuruş direkten döndü ve Vinicius'un önüne düştü. Vinicius ise topu boş ağlara gönderdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Kasımpaşa Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (22)

tanju yenal:

Bu hakemlerle Galatasarayın yenilme ihtimali yok.

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Samet Yalçın:

hahahaha yine bir fenevli. fenev ağlaamaaa :D

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yanıt9
Alperen:

Eğer bu maç galatararayın hakkıydı diyen varsa onunnamususerefi yok demektir adaletli bir yönetim yoktu adeta maçı kasımpasadan alıp bunlara veren birhakem vardı ama bu maçtan sonra şundan emin oldum fenerbahçe buhaysiyet veseref yoksunlarının sahasında bunlarıyenecek ve şampiyon olacak çünkü fenerbahçenin rakibi bunlar değil alikoç vehakemlerdir chpnınopeklığını yapmak butakıma zarar veriyor git artık defolgit.

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muro baba:

Naptı kaşımpasa dan aldı GS ye verdi golünü mü iptal etti penaltısını mı vermedi GS nin net penaltıydı Eee niye ağlıyor sunuz o kadar

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Mustafa Kaya:

alakası yok sen ozaman hangi macı izledin bileğin hakkıyla almak bu olsa gerek hak yemeyelim alperen bey ayıp ediyorsun Trabzondan selam

yanıt1
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Atakan ÇELİK:

Alperen Taraflı yorum yapmayı bırak Objektif ol Geçen haftayı çok çabuk unutmuş gibisin bakıyorum da O zaman da bu yorumu yapabildin mi Haksızlık var tehdit var diyebildin mi Dediysen sana helal olsun Bi yorum da o zaman tarafsız olur Gerçek olur Zorlamayın Zorunuza gider işte böyle

yanıt0
yanıt0
Mustafa Kaya:

Şampi….

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tamer durmaz:

Maçı izlemiyenler için Kasımpaşayı sarı kartlarla ve kırmızı kartlarla doğradı hakem gs nin 2 golunden önce faul yoktu ama toreranın kendini yere bırakması yeterli oluyor.Kısacası neden bu kadar uzadı bu lig kupayı alın gs ye verin direk ben bir fenerli olarak kabulum bu duruma

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Samet Yalçın:

Ya her türlü biz kupayı alıcaz zaten de. Sizin bu ağlama olayına çare bulamıyoruz. Yani kupayı düşünmene gerek yok. Sahibi beli. Sen neden bukadar ağlıyorsun be gülllüüümmmm :) hahahha

yanıt10
yanıt5
muro baba:

Yaw he he sizin de kaç maçtır son dk larda uydurma penaltı larla aldığını görüyoruz

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