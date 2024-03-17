Gol düellosunun galibi Aslan! Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, deplasmanda ligin formda takımlarından Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı.

MERTENS UZAKTAN ATTI

Mücadelenin 28. dakikasında sahneye çıkan 37 yaşındaki futbolcu, harika bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

ICARDI KENDİ KALESİNE ATTI

İlk yarının bitimine az bir zaman kala Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda Omeruo çıktı ve kafayı vurdu. Icardi'ye çarpan top ağlarla buluştu ve Kasımpaşa beraberliği yakaladı.

YİNE ICARDI

Kendi ağlarına gol atan Mauro Icardi, ikinci yarının başında rakip fileleri havalandırdı. Mertens'in 48 dakikada kullandığı serbest vuruşa Icardi ön direkte düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

AYTAÇ KARA'DAN ŞIK GOL

Mücadelenin 58. dakikasında ön alanda topu kazanan Aytaç Kara ceza sahasına girerken şutunu çekti ve mükemmel bir gol atarak takımını tekrar maça ortak etti.

DA COSTA ÖNE GEÇİRDİ

78. dakikada orta alanda topu alan Hajradinovic sol kanattan hareketlenen Yasin'e pasını verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Yasin topu içeriye çevirdi ve Da Costa topu ağlara gönderdi. Durum 3-2 oldu.

PENALTI KAÇTI

Galatasaray penaltı kazandı. Ziyech'in uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Zaha ceza sahasına girdi ve Winck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ve penaltı kaçtı. Topun başına geçen Icardi kendi soluna sert bir vuruş yaptı fakat kaleci Andreas Gianniotis topu çıkarmayı başardı.

ICARDI ATTI

85'de sağ kanatta topla buluşan Ziyech bekletmeden ortasını açtı ve penaltı noktasında topa iyi yükselen Icardi topu ağlarla buluşturdu.

VINICIUS FİŞİ ÇEKTİ

90. dakikada Kerem'in içeriye gönderdiği topta Vinicius topu Icardi'ye indirdi. Icardi'nin uzak köşeye yaptığı vuruş direkten döndü ve Vinicius'un önüne düştü. Vinicius ise topu boş ağlara gönderdi.