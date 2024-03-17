Üye Girişi
Haberler

Ali Koç'un teklifini kabul etti! Erden Timur'dan bomba yorumlar

Güncelleme:

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, Ali Koç'un yabancı hakem talebini kabul etti. Timur, "Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz! Yabancı hakem olsun! Buyursun olsun. İçeride Okan Hoca'ya söyledim. Robot hakem olsun, varsın robot hakem olsun. Hiç sorun yok. Otomatik, robot, yabancı olsun. Kabul ediyoruz" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa karşılaşması sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"KİM HAK EDİYORSA O ŞAMPİYON OLSUN"

Takımın gidişatını değerlendiren Timur, "Şampiyonluk maçı denilen tarzda bir maçtı. Geriye düştükten, penaltı kaçırdıktan sonra böyle bir geri dönüş inanılmaz. Bu inanmışlığın göstergesi. Biz bu sene şampiyon olacağız. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Müthiş bir birlik var. Dayanışma var. Kenetlenmiş durumdayız. Hep şunu söylüyorum. Kim hak ediyorsa o şampiyon olsun. Çok net. Son 3-4 haftada kaç defa hastaneye yatırıldım. Bu nefrete dayanamıyorsunuz. Şunun bilinmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi neticede sadece şampiyonluk için yapmıyorsun, toplumsal bir mesaj için yapıyorsun. En çok mutlu olduğum şey, şampiyon olursak en mutlu edeceğim şey topluma şunu ispatlayacağız, başkasının hakkına riayet ettiğinde, kendin kadar başkasını düşündüğünde, ahlaklı dürüst doğru çalıştığında her zaman sonucu alıyorsun. Bunu herkes görecek. Bunun altını çiziyorum" ifadelerini kullandı.

"YABANCI HAKEM OLSUN, BUYURSUN OLSUN"

Ali Koç'un yabancı hakem talebini kabul ettiğini belirten Timur, " Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz! Yabancı hakem olsun! Buyursun olsun. İçeride Okan Hoca'ya söyledim. Robot hakem olsun, varsın robot hakem olsun. Hiç sorun yok. Otomatik, robot, yabancı olsun. Kabul ediyoruz. Ama siz yabancı hakemlerin evine giderseniz, çocuğunu tehdit ederseniz, AVM'de fotoğrafını çekerseniz, etrafını sararsanız yine olmaz! Aylardır söylüyoruz. Madem ki yabancı hakemin, saniyedeki görüşünü, kararının adil olduğunu düşünüyoruz. 3 tane yabancı hakem seçelim, sonuç neyse başımızın üstüne! 15 aydır söylüyorum. Hiç karşılık alamadım. Tüm maçların hepsini izlesin hakemler. Yabancı hakem olunca Fenerbahçe şampiyon olacağını düşünüyor ya. Tüm 10 seneyi incelesinler. Bu seneden başlasın bu hakemler, basit hata, fazla faul, basit penaltı, seni kazandıran hata, 1-0 gerideyken hata. Her şeye baksın yabancı hakemler, 3-5 yabancı hakem seçelim, 1 saniyede incelediğini doğru buluyor ya Ali koç ve Fenerbahçe, haftalarca incelesinler, sonuç neyse başımızın üstüne. Kabul ederlerse biz de kabul ediyoruz. Teraziden kaçan hırsızdır derken bunu kastetmiştim. Sen madem ki haksızlık yapıldığını düşünüyorsun, dersin ki hakeme gidelim dersin. Deftere bakalım. Deftere bakmaktan kaçıyorsan savında haklı değilsin, toplumu manipüle ediyorsun. Toplumu manipüle etmemek için geri kalanını doğruya yönlendirmek için seçelim 5 hakem. Şimdiye kadar hep haksız kazandığını, şampiyon olamadıysa da zaten çok haksızlık yapmasına rağmen kazanamadığını kabul ediyordur. Hepsine tek tek bakılsın. Ne sonuç çıkıyorsa kabul. Bağımsız olarak kabul. Onun dışında her hakem olur, robot hakem bile olur. Robot hakem daha iyi olur. Annesine, babasına baskı yapamazsın, sosyal medyadan kumpas kuramazsın, robot hakemin evine insan yollayamazsın, robot hakem yumruk atamazsın, robot hakemi AVM'de çeviremezsin. Bunları yaşıyoruz. Bu haksızlıklar, sonuca varmayacak. Tekrar ediyorum, çağrıda bulunuyorum. Her maç yabancı hakem gelsin hiç fark etmez. Türk hakemlerinden daha iyi anlamına gelmiyor bu. Bize acayip haksızlık yapılıyor, çok büyük haksızlık yapılıyor. Yabancı hakemlerin geçmişe bakması da kabul edilmiyorsa, kimse çıtını çıkarmayacak. Gel röntgeni çekelim diyoruz. Röntgenden kaçıyorsan iddianda yanlış bir şey yapıyorsun" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Erden Timur Fenerbahçe Kasımpaşa Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Muhammet Toy kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karapınar Belediye Başkan adayı Muhammet Toy kaç yaşında, nereli? Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title