Başakşehir, Kasımpaşa ile Trendyol Süper Lig'de 20. kez karşılaşacak

Başakşehir, yarın evinde oynayacağı Kasımpaşa ile Trendyol Süper Lig'de 20. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir, yarın saat 16.00'da Fatih Terim Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle haftaya 52 puanla 4. sırada başladı. Lacivert-beyazlılar ise 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 49 puanla 6. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 20. randevu

Başakşehir ile Kasımpaşa Süper Lig tarihinde bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertlilerin 12 galibiyeti bulunurken, lacivert-beyazlılar ise 4 kez galip gelmeyi başardı. İki İstanbul ekibinin rekabetinde 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in attığı 39 gole, Paşa 25 golle karşılık verdi.

Başakşehir'de Emirhan, Paşa'da Fall kart cezalısı

Başakşehir'de Emirhan İlkhan, Kasımpaşa'da ise Mamadou Fall, sarı kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak. Turuncu-lacivertlilerde Leo Dubois, Olivier Kemen, Mehdi Abeid ve Josef de Souza sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi durumunda 36. haftada deplasmanda Sivasspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek. Lacivert-beyazlılarda ise Ben Ouanes, Claudio Winck, Haris Hajradinovic, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Andreas Gianniotis ve Taylan Aydın kart sınır bulunuyor. Bu futbolcular Başakşehir karşısında kart görmesi halinde 36. haftada evinde oynayacağı Antalyaspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

Başakşehir'de hedef mutlak galibiyet

Son haftalarda yakaladığı form durumuyla birlikte 4. sıraya kadar yükselen Başakşehir, Kasımpaşa'yı mağlup ederek Avrupa kupalarına kalma hedefini sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın öğrencileri sahadan 3 puanla ayrılarak bu sezon üst üste ilk kez 4 maç kazanmayı hedefliyor. Sezon içerisinde inişli-çıkışlı bir form grafiği sergileyen Bozbaykuşlar, son 8 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 9. basamaktan 4. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Aytaç Kara ile Piatek gol krallığı yarışında

Kasımpaşa'nın bu sezon gol yükünü çeken orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile Başakşehir'in Polonyalı santraforu Krzysztof Pitek'in Süper Lig gol krallığı yarışında 14'er golü bulunuyor. Bu müsabaka aynı zamanda bu iki futbolcunun gol krallığındaki rekabetine de sahne olacak. Aytaç ve Piatek, gol krallığı yarışında 21 golle Mauro Icardi, 20 golü bulunan Edin Dzeko, 18 gol katkısı veren Rey Manaj, 15 kez gol sevinci yaşayan Mame Thiam'ın ardından, Adam Buksa ile birlikte 5. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in asist lideri Haris Hajradinovic

Bu sezon sergilediği performansla Süper Lig'de en iyi dönemine imza atan Haris Hajradinovic, 34 maçın tamamında forma giyerken, 4 kez rakip fileleri havalandırdı. 2018-2019 sezonunun kış transfer döneminde takıma katılan 30 yaşındaki futbolcu, verdiği 14 gol pasıyla ise Süper Lig'in asist krallığında zirvede bulunuyor. Bosna Hersekli futbolcuyu, 13 asisti bulunan Dries Mertens ile 12 kez gol pası veren Dusan Tadic takip ediyor.

Mert Güzenge düdük çalacak

RAMS Başakşehir - Kasımpaşa maçını hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak. - İSTANBUL