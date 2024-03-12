Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, topla ısınma, pas çalışması ve üç takımlı turnuva ile tamamlandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL