Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın saat 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. - İSTANBUL