Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: 'Ağlayacak durumumuz yok, önümüze bakacağız'

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ağlayacak durumumuz yok, önümüze bakacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, gelecek maçlarda ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyleyerek, "Öncelikli olarak şunu söyleyebilirim ki maça iyi başlamadık. Sonrasında rakibimiz golü buldu ve skor 1-0 oldu. Gol bizim adımıza biraz şanssızlıktı. Çünkü kornerden gelen bir gol. Golü yedikten sonra daha iyi oynamaya başladık diyebilirim. Pozisyonlar bulduk ve topla daha çok oynamaya başladık. Fakat ne yazık ki sonrasında gelen kırmızı kart elimizden gelen her şeyi göstermemize rağmen oyunun içine geri dönemedik. Kasımpaşa iyi bir takım. Tecrübeli oyuncuları var. Kasımpaşa'yı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Sonuçta artık bu maçı kaybettik. Ağlama durumumuz olamaz, önümüze bakmamız gerekiyor. Bundan sonra iyi çalışarak önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu. - KAYSERİ