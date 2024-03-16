Üye Girişi
Haberler

Kasımpaşa, Süper Lig'de gol rekorları kırıyor

Güncelleme:

Kasımpaşa, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. 29 haftalık bölümde en fazla gol atan ve en fazla gol yiyen 3. takım olan Kasımpaşa, bol gollü maçlara imza atıyor.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Kasımpaşa'nın 29 haftalık bölümde gollü maçları dikkat çekiyor. Ligde 50 gol atan ve kalesinde 51 gol gören Kasımpaşa, en fazla gol atan ve en fazla gol yiyen 3. takımı konumunda yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 16.00'da evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Paşa, ligde oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 7 beraberlik alarak topladığı 43 puanla 5. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, kalesinde gördüğü 51 golle Pendik spor ve İstanbul spor'un ardından en fazla gol yiyen 3. takım olurken, attığı 50 golle ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından ligde en fazla gol atan 3. ekibi olarak yer alıyor. Ligin en fazla gol atan ve en fazla gol yiyen 3. takımı olan Kasımpaşa, spor izleyicisine bol gollü karşılaşmalar sunuyor.

Kasımpaşa'da 3 sakat, 5 futbolcu da kart sınırında

Kasımpaşa'da Erdem Çetinkaya, Driess Saddiki ve Julien Ngoy'un sakatlıklarını bulunurken, durumları maç saatinde netlik kazanacak. Lacivert-beyazlılarda Aytaç Kara, Kenneth Omeruo, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall ve Yasin Özcan sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncuların Galatasaray karşısında sarı kart görmesi durumunda 31. haftada deplasmanda Kayserispor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

Süper Lig'in asist lideri Haris Hajradinovic

Bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig'de en iyi dönemini geçiren Haris Hajradinovic, 29 maçın tamamında forma giyerken, 3 gollük de katkı sağladı. 6 sezondur Kasımpaşa forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, verdiği 13 gol pasıyla ise Süper Lig'in asist krallığında zirvede bulunuyor. Bosna Hersekli futbolcuyu, 9 asistle Dusan Tadic, 8'er asistle Sebastian Szymanski ve Deniz Türüç takip ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Kasımpaşa Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli? Selver Boztaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş kaç yaşında, nereli? Mustafa Arık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık kaç yaşında, nereli? Mükremin Sayan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan kaç yaşında, nereli? Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli? Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli? Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli? Bünyamin Geçgil kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Hacılar Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil kaç yaşında, nereli? Aycan Karadavut kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayı Aycan Karadavut kaç yaşında, nereli? Bayram Sabah kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Develi Belediye Başkan adayı Bayram Sabah kaç yaşında, nereli? Şinasi Gülcüoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu kaç yaşında, nereli? Cihangir Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Akkışla Belediye Başkan adayı Cihangir Şahin kaç yaşında, nereli? Mahmut Yaşar Sezgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Yenişehir Belediye Başkan adayı Mahmut Yaşar Sezgin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title