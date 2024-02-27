TFF Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının günün ve saatinin değiştiğini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Rizespor ile İstanbulspor-Kasımpaşa maçlarının günü ve saati değişti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.
İstanbulspor-Kasımpaşa karşılaşması ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alındı.
Yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:
UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu sonuçları neticesinde, Trendyol Süper Lig 29. hafta programında değişiklikler yapılmıştır.
Buna göre daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.