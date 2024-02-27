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TFF Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının günün ve saatinin değiştiğini açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Rizespor ile İstanbulspor-Kasımpaşa maçlarının günü ve saati değişti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

İstanbulspor-Kasımpaşa karşılaşması ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alındı.

Yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu sonuçları neticesinde, Trendyol Süper Lig 29. hafta programında değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TFF Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının günün ve saatinin değiştiğini açıkladı

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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