Kayserispor, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Ben Ouanes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Haris, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0
59. dakikada Mehdi'nin kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Kolovetsios'un, şutu kaleyi bulmadı.
75. dakikada topla buluşan Gökhan Gül'ün vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
89. dakikada sol kanattan hareketlenen Mane'nin pasında ceza sahası içinde Julian'ın vuruşunda top auta gitti.
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu
Kayserispor: Onurcan, Mehdi, Hasan Ali (Ackah dk. 79), Julian, Attamah (Kolovetsios dk. 51), Ali Karimi (Mane dk. 62), Kartal, Gökhan, Cardoso (Ramazan dk. 62), Nazon (Bahoken dk. 79), Aylton
Yedekler: Mehmet Şamil, Mehmet Eray, Yiğit Emre, Carole, Talha
Teknik Sorumlu: Hari Vukas
Kasımpaşa: Andreas, Mortadha Ben, Yunus Emre (Sadık dk. 90+4), Porozo, Taylan Utku (Loret dk. 73), Yasin, Gökhan Gül, Thomas Zai (Samuel dk. 62), Haris, Fall (Diogo dk. 74), da Costa (Oğulcan dk. 90+4)
Yedekler: Ali Emre, Admir, Sarp, Selim, Emirhan
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Haris (dk. 57) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Kartal Kayra (dk. 38) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Taylan Utku, da Costa (Kasımpaşa), Nazon (Kayserispor) - KAYSERİ