Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Sami Uğurlu: Konyaspor'un yattığı kadar biz sezon boyu yatmamışızdır

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Sami Uğurlu: " Konyaspor'un yattığı kadar biz sezon boyu yatmamışızdır"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu:

"Umut ediyorum futbol oynamaya çalışan takım ligde kalır"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Konyaspor'a kaybettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, " Konyaspor'un yattığı kadar biz sezon boyu yatmamışızdır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Konyaspor'u kutlayarak sözlerine başlayan Uğurlu, "Oyun olarak baktığımızda kendi oyunumuz ve Konyaspor'un mantalitesi için izleyenlerden özür diliyorum. Genel anlamda maçların büyük bölümünde çok iyi geçişler yapan Kasımpaşa vardı bugünü saymadığınızda. Bugün rakip geçiş imkanımızı kısıtladı, oyun ritmimizi etkiledi. Maalesef Konyaspor'un yattığı kadar biz sezon boyu yatmamışızdır. Türk futbolunda düzelme imkanı da yok. Topu oyunda kalma süresini merak ediyorum. Bir takım 15-16 kere yere yatmaz. Ligde kalma mücadelesi veriyorlar saygı duyuyorum ancak bizim de puanımız 33 puandı. Fenerbahçe ile Galatasaray ile oynadığımız maçlarda yere yattığımızı hatırlamıyorum. İzleyenlere keyifli maçlar ortaya koymaya çalışıyorduk. İster istemez bu da kaçınılmaz oluyor. Maçı birinin seyretme imkanı yok. Ben olsam izlemem. Sürekli yerde yatan oyuncuların olduğu maçı izlemem" diye konuştu.

"Umut ediyorum futbol oynamaya çalışan takım ligde kalır"

Konyaspor'un bugün müsabakayı soğuttuğunu belirten Sami Uğurlu, "Sadece yatarak bu şekilde kazanmaya çalışmak uzun soluklu olmayabiliyor. Zorbay hoca, biz futbolu çok öğrenemedik. Hakem arkadaşlarımı da eleştiriyorum. Futbolun doğasına uygun, oyunu hızlandıracak bilgimizin olduğunu düşünmüyorum. Sürekli saatini göstermezsin. Bir ritim tutturmaya çalışan bir takım var. Herkesin izlemek istediği oyun da bu. Ödüllendirilmesi gereken aslında bu. Biz de böyle değil. Konyaspor bu kadar Şükrü Saracoğlu'nda, Ali Sami Yen'de yatsa 20 dakika eklenirdi. Oynamaya çalışan takım da bu ritmi sağlayamaz. Biz de sezonun en kötü futbollarından birini ortaya koyduk. Bunu bir geçiş maç olarak değerlendiriyoruz. Son 6 haftada kendi kimliğimize dönüp, istediğimiz yerde ligi bitirmek istiyoruz. Umut ediyorum ki futbol oynamaya çalışan takım ligde kalır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kasımpaşa Konyaspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hayalimdeki Düğün filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hayalimdeki Düğün özeti! Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Nisan Cumartesi 124. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 135. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Nisan2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE! Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor CANLI İZLE! Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço hastalığı ne, neden hastanede? Bugün ulaşım ücretsiz mi? Bugün otobüsler, metrolar, tramvaylar paralı mı? 13 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Joker 2 ne zaman çıkacak? Joker: Folie à Deux ne zaman yayınlanacak, sinemalara gelecek? Bugün kuyumcular açık mı? 13 Nisan Cumartesi kuyumcular çalışıyor mu, açık mı? Ceyhan Belediyesi hangi parti? Ceyhan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title