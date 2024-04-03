Kayserispor-Kasımpaşa Maçı İlk Yarı Sonucu: 1-0
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Kayserispor savunmasının hatası ile topu önünde bulan da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
14. dakikada Cardoso'nun köşe atışında ceza sahası içinde Kartal Kayra'nın şutu kaleyi bulmadı.
19. dakikada Gökhan Gül'ün ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Onurcan gole izin vermedi.
23. dakikada köşe vuruşu sonrası Julian'dan seken topu önünde bulan da Costa meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
34. dakikada Kasımpaşa savunmasından seken topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda kaleci Andreas meşin yuvarlağı çeldi.
38. dakikada ikinci sarı kartını gören Kayra Kartal kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
44. dakikada Ali Karimi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Boa Morte'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu
Kayserispor: Onurcan, Mehdi, Hasan Ali, Julian, Attamah, Ali Karimi, Kartal, Gökhan, Cardoso, Nazon, Aylton
Yedekler: Mehmet Şamil, Kolovetsios, Bahoken, Mehmet Eray, Mane, Yiğit Emre, Carole, Ramazan, Ackah, Talha
Teknik Sorumlu: Hari Vukas
Kasımpaşa: Andreas, Mortadha Ben, Yunus Emre, Porozo, Taylan Utku, Yasin, Gökhan Gül, Thomas Zai, Haris, Fall, da Costa
Yedekler: Ali Emre, Admir, Sadık, Oğulcan, Diogo, Sarp, Selim, Loret, Samuel, Emirhan
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: da Costa (dk. 23) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Kartal Kayra (dk. 38) (Kayserispor) - KAYSERİ