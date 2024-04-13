Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, da Costa

TÜMOSAN Konyaspor : Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen, Ndao, Oğulcan Ülgün, Ethemi, Sambou

Gol: Dk. 21 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kart: Dk. 44 Omeruo (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yapılan Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasında kafayla indirdiği top, penaltı noktası civarındaki Ethemi'de kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak yeniden kendisine geldi. Ethemi'nin ikinci şutunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

21. dakikada konuk takım öne geçti. Oğulcan Ülgün'ün soldan ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Ethemi vurdu. Savunmadan dönen top ardından Ethemi'ye çarparak kale önündeki Ndao'nun önünde kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

38. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara kullandı. Aytaç'ın dar açıya rağmen doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Slowik son anda kornere tokatladı.

Maçın devre arasına yeşil-beyazlılar 1-0 önde girdi.