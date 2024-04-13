Kasımpaşa-Konyaspor maçında konuk ekip ilk 25 dakikada önde
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 25 dakikası konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 25 dakikası konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
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