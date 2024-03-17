Kayserispor'da kaleci Bilal Bayezit sarı kart cezalısı duruma düşerken, Gökhan Sazdağı'nın kart cezası ise sona erdi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da kaleci Bilal Bayezit sarı kart cezalısı durumuna düştü. Bu sezon forma giydiği Kasımpaşa, Konyaspor, Gaziantep FK maçlarında sarı kart gören ve son olarak da Alanyaspor maçında hakeme itirazdan ötürü sarı kart gören Bilal Bayezit, cezalı duruma düştü. 4 sarı kart neticesinde 1 maç cezalı olan Bilal, ligin 31. haftasında Kayseri'de oynanacak Kasımpaşa maçında eldivenleri giyemeyecek.

Öte yandan 4 sarı kart cezalısı olan Gökhan Sazdağı, Alanyaspor maçında oynamayarak cezasını çekti ve Kasımpaşa ile oynanacak Süper Lig maçında takımındaki yerini alabilecek. - KAYSERİ