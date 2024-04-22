Kayserispor U19, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
U19 Elit A Ligi 2.Grup'ta mücadele eden Kayserispor, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Kayserispor'un gollerini Arda Kaya ve Mustafa Erdoğan attı.
U19 Elit A Ligi 2.Grup'da mücadele eden Kayserispor; ligin 21. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ilk yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti.
Stat: Organize Sanayi Stadı
Hakemler: Abdulsamet Soytürk, Mustafa Bulduk, Furkan Koç
Kayserispor U19: M. Şamil Öztürk, Mustafa Erdoğan, Mert Dinç, Batuhan Özgan, Bilal Ceylan, Burak Efe (Korkmazcan Dernek dk.90), Talha Özyürek (Umut Türk dk.90), Resul Ekrem Sakarya, Arda Kaya (Hüseyin dk.90), Arda Hasan Öğretir (Furkan Aslan dk.80)
Kasımpaşa U19: Ege Albayrak, Serhat Akçay, Adnan Aktaş, Yunus Emre A. (Asaf Akın dk.62), Dağhan Erdoğan, Harun Kılıç, Enfal Ak (Hasan C. dk.46), Berkcan (Sinan dk.46), Ali Hamza M. (Eren Kurt dk.77), Emirhan Yiğit
Goller: Arda Kaya (dk.2), Mustafa Erdoğan (dk.43) (Kayserispor U19), Emirhan Yiğit (dk.35 pen) (Kasımpaşa U19) - KAYSERİ