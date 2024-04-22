Üye Girişi
Haberler

Kayserispor U19, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

U19 Elit A Ligi 2.Grup'ta mücadele eden Kayserispor, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Kayserispor'un gollerini Arda Kaya ve Mustafa Erdoğan attı.

U19 Elit A Ligi 2.Grup'da mücadele eden Kayserispor; ligin 21. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ilk yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Stat: Organize Sanayi Stadı

Hakemler: Abdulsamet Soytürk, Mustafa Bulduk, Furkan Koç

Kayserispor U19: M. Şamil Öztürk, Mustafa Erdoğan, Mert Dinç, Batuhan Özgan, Bilal Ceylan, Burak Efe (Korkmazcan Dernek dk.90), Talha Özyürek (Umut Türk dk.90), Resul Ekrem Sakarya, Arda Kaya (Hüseyin dk.90), Arda Hasan Öğretir (Furkan Aslan dk.80)

Kasımpaşa U19: Ege Albayrak, Serhat Akçay, Adnan Aktaş, Yunus Emre A. (Asaf Akın dk.62), Dağhan Erdoğan, Harun Kılıç, Enfal Ak (Hasan C. dk.46), Berkcan (Sinan dk.46), Ali Hamza M. (Eren Kurt dk.77), Emirhan Yiğit

Goller: Arda Kaya (dk.2), Mustafa Erdoğan (dk.43) (Kayserispor U19), Emirhan Yiğit (dk.35 pen) (Kasımpaşa U19) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Erdoğan Kayserispor Kasımpaşa Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu? İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi? Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etti? 23 Nisan Çocuk Bayramı neden ilan edildi, neden kutlanır? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss şirketi kime ait? 23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan'ın önemi nedir? 23 Nisan Bayramı İçin En Güzel Mesajlar! Resimli, Yazılı ve Kısa 23 Nisan Mesajları Neler? BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? 23 NİSAN Bayram mesajları! 23 Nisan Bayram mesajları neler? Sevdiklerinize gönderebileceğiniz mesajlar! ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim? 23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Rüyasında evleneceği kişiyi görmek isteyenler buraya! Uyumadan önce 11 zeytin yerseniz bakın ne oluyormuş... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir? 12 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Irak'a gidiyor? Kürt Bölgesel Yönetimi ile ne görüşülecek? ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title