Tüm Türkiye'nin konuştuğu pozisyondaki VAR kayıdı açıklandı! İşte hakemlerin konuşmaları

TFF, Süper Lig'in 27. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe- Kasımpaşa maçının son dakikasında Fenerbahçe'ye verilen ve tartışmaları beraberinde getiren penaltı pozisyonuna da yer verildi.

VAR hakemi Erkan Engin ve orta hakem Cihan Aydın arasındaki diyaloglar şu şekilde;

VAR hakemi Erkan Engin: Potansiyel elle oynamadan dolayı sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynamadan penaltı.

Hakem Cihan Aydın: Geliyorum abi.

Erkan Engin: Önce oyuncunun eline temasını göstereceğim. Sonra açıklığını ve topun sekmesini. Acele etme. Kararını teyit edelim.

Cihan Aydın: Ekrana geldim. Temas anını gördüm. Gördüm teması, kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?.

Erkan Engin: Direkt eline geliyor.

Cihan Aydın: Kararım penaltı, kart yok.

İşte o pozisyon;