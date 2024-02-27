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Tüm Türkiye'nin konuştuğu pozisyondaki VAR kayıdı açıklandı! İşte hakemlerin konuşmaları

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TFF, Süper Lig'in 27. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının son dakikasında Fenerbahçe'ye verilen ve tartışmaları beraberinde getiren penaltı pozisyonuna da yer verildi. İşte VAR hakemi Erkan Engin ve orta hakem Cihan Aydın arasındaki diyaloglar...

TFF, Süper Lig'in 27. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe- Kasımpaşa maçının son dakikasında Fenerbahçe'ye verilen ve tartışmaları beraberinde getiren penaltı pozisyonuna da yer verildi.

VAR hakemi Erkan Engin ve orta hakem Cihan Aydın arasındaki diyaloglar şu şekilde;

VAR hakemi Erkan Engin: Potansiyel elle oynamadan dolayı sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynamadan penaltı.

Hakem Cihan Aydın: Geliyorum abi.

Erkan Engin: Önce oyuncunun eline temasını göstereceğim. Sonra açıklığını ve topun sekmesini. Acele etme. Kararını teyit edelim.

Cihan Aydın: Ekrana geldim. Temas anını gördüm. Gördüm teması, kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?.

Erkan Engin: Direkt eline geliyor.

Cihan Aydın: Kararım penaltı, kart yok.

İşte o pozisyon;

Tüm Türkiye'nin konuştuğu pozisyondaki VAR kayıdı açıklandı! İşte hakemlerin konuşmaları

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Fenerbahçe Var Odası Kasımpaşa Futbol Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

Eclipse Moon34:

Kafasına çarpmıyor değilimi hayır hayır DİREK ELİNE GELİYOR ELİNE GELİYOR buna penaltı verdi utanmadan takım tutmakla alakası yok bu penaltı değil

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uğur baş:

Tamamda elden önce faul var var onu nasıl görmüyor başka maclarda posisyon başlangıcına dönüyor?

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