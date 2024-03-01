Kasımpaşa Sivasspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kasımpaşa Sivasspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

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KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI ÖZETİ

Kasımpaşa Sivasspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kasımpaşa Sivasspor maçı 0-0'lık eşitlik ile sona erdi.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Kasımpaşa Sivasspor maçı 1 Mart 2024 günü oynandı.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.