Canlı anlatım! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Galatasaray, ligin geride kalan 29 maçlık bölümünde 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 78 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 43 puan toplayarak 5. sırada yer aldı. İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son müsabakadan Galatasaray, 2-1 galip ayrılmıştı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa; Andreas, Yasin, Porozo, Omerou, Winck, Gökhan Gül, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Nuno.

Galatasaray ; Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

CANLI ANLATIM

90' Galatasaray etkili geldi. Sol kanattan topla gelen Zaha içeriye girdi ve şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.

90' Hakem karşılaşmanın sonuna 8 dakika ekledi.

90' Kerem'in içeriye gönderdiği topta Vinicius topu Icardi'ye indirdi. Icardi'nin uzak köşeye yaptığı vuruş direkten döndü ve Vinicius'un önüne düştü. Vinicius ise topu boş ağlara gönderdi.

90' GOOOOOOL Vinicius ile Galatasaray öne geçiyor.

84' Sağ kanatta topla buluşan Ziyech bekletmeden ortasını açtı ve penaltı noktasında topa iyi yükselen Icardi topu ağlarla buluşturdu. 83' GOOOOOL Icardi ile Galatasaray eşitliği yakalıyor. 82' Ve penaltı kaçtı. Topun başına geçen Icardi kendi soluna sert bir vuruş yaptı fakat kaleci Andreas Gianniotis topu çıkarmayı başardı.

81' Winck bu müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

80' Galatasaray penaltı kazandı. Ziyech'in uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Zaha ceza sahasına girdi ve Winck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

79' Orta alanda topu alan Hajradinovic sol kanattan hareketlenen Yasin'e pasını verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Yasin topu içeriye çevirdi ve Da Costa topu ağlara gönderdi.

78' GOOOOOOOOOOL Nuno Da Costa ile Kasımpaşa öne geçiyor.

77' Hajradinovic sağ kanattan hareketlenen Fall'a pasını verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

76' Ziyech sağ kanattan hareketlenen Mertens'e pasını gönderdi ancak top doğrudan auta çıktı.

75' Gökhan, Köhn ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

74' Galatasaray'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Kaan giren oyuncu Ziyech.

73' Galatasaray rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

72' Torreira'nın ayağa kalkmasıyla birlikte karşılaşma tekrardan hareketlendi.

71' Torreira kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.

68' Sami Uğurlu, 4. hakeme yaptığı itirazlar sonucu sarı kart gördü.

67' Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

66' Köhn sol kanattan hareketlenen Zaha'ya pasını vermek istedi ancak top Gianniotis'de kaldı.

65' Kerem şansını çok uzaklardan denedi ancak Andreas Gianniotis topu köşeden zorlukla çıkardı.

64' Berkan sol kanattan hareketlenen Köhn'e pasını vermek istedi fakat top doğrudan taca çıktı.

63' Galatasaray'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Kerem Aktürkoğlu giren oyuncu Zaha.

62' Mertens sol kanattan savunma arkasına sarkan Icardi'ye pasını verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

61' Winck sağ kanattan savunma arkasına sarkan Fall'a pasını gönderdi ancak Muslera çıktı ve topu taca gönderdi.

60' Barış Alper sağ kanattan çalımlarla geldi ve son çizgiye indi ancak ortasını açamadan savunma topu uzaklaştırdı.

59' Kasımpaşa kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

58' Ön alanda topu kazanan Aytaç topla kat etti ve ceza sahasına girerken şutunu çekti ve top ağlarla buluştu.

57' GOOOOL Aytaç Kara ile Kasımpaşa tekrardan beraberliği yakalıyor.

56' Ön alanda topu kazanan Ben Ouannes sol kanattan topla geldi ve ortasını açtı ancak Fall topa dokunamadı.

55' Da Costa orta alandan topla geldi ve şutunu çekti ancak top savunmadan geri geldi.

54' Gökhan yaptığı itirazların ardından sarı kart gördü.

53' Torreira ayağa kalkamadı sağlık ekipleri sahada.

49' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa iyi yükselen Icardi topu arka direğe doğru gönderdi ve top ağlarla buluştu.

48' GOOOOOL Icardi ile Galatasaray öne geçiyor.

47' Torreira sağ kanattan topla gelirken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

D.A İlk yarı bitti.

45' Hakem ilk yarının sonuna 2 dakika ekledi. 44' Haris Hajradinovic sağ kanattan son çizgiye inip topu çevirmek istedi fakat yardımcı hakem topun çıktığını işaret etti.

41' Sol kanatta topla buluşan Icardi oyunun yönünü ters kanada çevirmek istedi ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

40' Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

39' Winck'in pasında sağ kanatta topla buluşan Fall çalımlarla ceza sahasına girmek istedi ancak topu ayağından fazla açtı ve top auta çıktı.

38' Hajradinovic şansını çok uzaklardan denedi ancak top farklı şekilde auta çıktı.

36' Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda Omeruo çıktı ve kafayı vurdu. Icardi'ye çarpan top ağlarla buluştu ve Kasımpaşa beraberliği yakaladı.

35' GOOOOOOOOOL Kasımpaşa beraberliği yakalıyor.

34' Ben Ouannes sol kanattan ceza sahasına giren Haris Hajradinovic'e pasını verdi ancak Hajradinovic'in ortasında savunma topu kornere gönderdi.

33' Barış Alper sağ kanattan topla geldi ancak Porozo araya girdi ve topu taca gönderdi.

32' Da Costa sol kanattan çalımlarla gelmek istedi ancak Kaan araya girdi ve topun auta çıkmasına izin verdi.

31' Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

30' Kenneth Omeruo, Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

29' Nelsson'un savunma arkasına attığı topta Barış Alper topu kontrol etti ve pasını Mertens'e verdi. Mertens'in sağ kanattan uzak köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve Galatasaray öne geçti.

28' GOOOOL Mertens ile Galatasaray öne geçiyor.

27' Torreira sol kanatta boşa çıkan Kerem Aktürkoğlu'na pasını verdi fakat Kerem topu kontrol edemedi.

26' Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

25' Sağ kanattan çalımlarla gelen Fall ortasını açtı fakat savunma topu kornere gönderdi.

24' Porozo sol kanattan hareketlenen Yasin'e pasını verdi fakat top doğrudan auta çıktı.

21' Kasımpaşa etkili geldi. Yasin'in pasında sol kanattan hareketlenen Ben Ouannes bekletmeden ortasını açtı. Penaltı noktasında topa iyi yükselen Fall'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

20' Galatasaray rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

19' Haris Hajradinovic sağ kanattan hareketlenen Winck'e pasını verdi ancak kaleci Muslera çıktı ve topu kontrol etti.

18' Barış Alper'in pasında sağ kanattan topla buluşan Kaan bekletmeden ortasını açtı ancak top doğrudan auta çıktı.

17' Yasin'in pasında sol kanattan ceza sahasına giren Da Costa topu içeriye çevirdi ancak Köhn top Fall'a gelmeden uzaklaştırdı.

16' Sağ kanattan topla gelen Winck pasını Gökhan'a verdi. Gökhan'ın gelişine sert vuruşu direkte patladı.

14' Mortadha Ben Ouannes, Barış Alper'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 13' Orta alandan topla gelen Mertens sol kanattan hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını vermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı. 12' Hakem VAR ile yaptığı görüşmenin ardından oyunu devam ettirdi. 11' Galatasaray penaltı bekledi. Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Haris Hajradinovic topu uzaklaştırmak istedi ancak top Gökhan'a çarptı. Galatasaraylı oyuncular şiddetli bir şekilde penaltı itirazında bulundu.

5' Maçta tempo hayli yüksek.

4' Ön alan baskısıyla topu kazanan Nuno Da Costa sol kanattan topla geldi ve ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat top savunmadan geri geldi.

3' Barış Alper'in pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Mertens ortasını açtı ancak savunma top Icardi'ye gelmeden topu kornere gönderdi. 2' Mertens sağ kanattan hareketlenen Barış Alper'e pasını vermek istedi ancak savunma araya girdi ve topu taca gönderdi.

1' Maç başladı...