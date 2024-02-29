MHK Başkanı'nın VAR Merkezi'ni aradığı iddiası asılsız çıktı: Uzaktan yakından alakası yok

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sırasında MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun, VAR Merkezi'ni aradığı iddia edilmişti. Bu iddiaya yanıt gecikmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda şu ifadelere yer verildi:



"Bir YouTube kanalında 'MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı' ifadesinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. VAR kadrosunda görevli hakemlerin müsabakalar sırasında cep telefonu cihazları ile VAR Merkezi'ne girmeleri yasaktır. Görevli hakemlerin cep telefonu cihazları VAR Merkezi'ne girmeden önce kapatılarak kilitli bir dolapta muhafaza edilmektedir."