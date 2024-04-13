Kasımpaşa, Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada ceza yayı sağından Aytaç Kara'nın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.
87. dakikada Aytaç Kara'nın ceza yayı içinden vuruşunda savunmadan seken top sol tarafa açılırken, Rochinha'dan önce kaleci Slowik topa sahip oldu.
90+4. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Uğurcan, Rochinha'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devam etmesinin ardından hakem Zorbay Küçük, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
90+8. dakikada penaltıda topun başına geçen Guilherme meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kenneth Omeruo, Jackson Porozo, Yasin Özcan (Oğulcan Çağlayan dk. 73), Gökhan Gül, Mamadou Fall (Rochinha dk. 57), Haris Hajradinovic (Julien Ngoy dk. 85), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Yunus Emre Gedik, Taylan Utku Aydın, Thomas Zai, Loret Sadiku, Samuel Bastien
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Konyaspor: Jakub Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Teenage Hadebe (Filip Damjanovic dk. 70), Guilherme, Soner Dikmen, Steven N'zonzi, Alassane Ndao (Yunus Mallı dk. 77), Oğulcan Ülgün (Alexandru Cicaldau dk. 71), Valon Ethemi (Louka Prip dk. 61), Junior Sambou (Kahraman Demirtaş dk. 77)
Yedekler: Deniz Ertaş, Cebrail Karayel, Anderson Niangbo, Sokol Cikalleshi, Marlos Moreno
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic
Goller: Alassane Ndao (dk. 21), Guilherme (90+8 pen.) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Omeruo, Ben Ouanes, Claudio Winck (Kasımpaşa), Ndao, Hadebe, Junior Sambou, Uğurcan Yazğılı (Konyaspor) - İSTANBUL