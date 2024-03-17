Neler yaptı neler! Icardi'nin maçta yaşadıkları çok konuşulur
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında kendi kalesine gol atmasının ardından rakip fileleri iki kez havalandırdı. İlk golünü 48. dakikada atan Icardi, 81. dakikada penaltı kaçırdı ancak iki dakika sonra maçtaki ikinci golünü attı ve takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştığı maça Mauro Icardi damgasını vurdu.
KENDİ KALESİNE ATTI
Arjantinli yıldız, karşılaşmanın 34. dakikasında kendi ceza sahasında yaşanan pozisyonda şanssızlık yaşadı ve kendi ağlarını havalandırdı.Icardi, 48. dakikada ise Dries Mertens'in ortasında rakip ağları havalandırdı.
ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ATTI
Mauro Icardi, Kasımpaşa karşısında 81. dakikada kazanılan penaltıda ise kaleci Andreas Gianniotis'i geçemedi. Arjantinli yıldız, kaçırdığı penaltıdan iki dakika sonra ise bu kez maçtaki ikinci golünü attı.