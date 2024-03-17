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Neler yaptı neler! Icardi'nin maçta yaşadıkları çok konuşulur

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında kendi kalesine gol atmasının ardından rakip fileleri iki kez havalandırdı. İlk golünü 48. dakikada atan Icardi, 81. dakikada penaltı kaçırdı ancak iki dakika sonra maçtaki ikinci golünü attı ve takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştığı maça Mauro Icardi damgasını vurdu.

KENDİ KALESİNE ATTI

Arjantinli yıldız, karşılaşmanın 34. dakikasında kendi ceza sahasında yaşanan pozisyonda şanssızlık yaşadı ve kendi ağlarını havalandırdı.Icardi, 48. dakikada ise Dries Mertens'in ortasında rakip ağları havalandırdı.

ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ATTI

Mauro Icardi, Kasımpaşa karşısında 81. dakikada kazanılan penaltıda ise kaleci Andreas Gianniotis'i geçemedi. Arjantinli yıldız, kaçırdığı penaltıdan iki dakika sonra ise bu kez maçtaki ikinci golünü attı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Kasımpaşa Spor Haberler

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Yorumlar (3)

tamer durmaz:

Neler yaptı neler hiç birleyde yapmadı.Hakem maçı aldı kasımpaşadan gs ye verdi.Ama bunu maçın başından ufak ufak sarı vere vere kırmızı verevere yaptı.

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Etem Memiş:

Maçı izlemediğin algı yaptığın belli kırmızı kartı gören oyuncu direkt kırmızı gördü

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Fatih Yılmaz:

icardinin özelliklerinden biri ne olursa olsun oyundan düşmüyor.penaltı kacirdi oyundan düşmedi 2 dakika sonra telafi etti.

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