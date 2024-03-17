Neler yaptı neler! Icardi'nin maçta yaşadıkları çok konuşulur

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştığı maça Mauro Icardi damgasını vurdu.

KENDİ KALESİNE ATTI

Arjantinli yıldız, karşılaşmanın 34. dakikasında kendi ceza sahasında yaşanan pozisyonda şanssızlık yaşadı ve kendi ağlarını havalandırdı.Icardi, 48. dakikada ise Dries Mertens'in ortasında rakip ağları havalandırdı.

ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ATTI

Mauro Icardi, Kasımpaşa karşısında 81. dakikada kazanılan penaltıda ise kaleci Andreas Gianniotis'i geçemedi. Arjantinli yıldız, kaçırdığı penaltıdan iki dakika sonra ise bu kez maçtaki ikinci golünü attı.