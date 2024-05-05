Başakşehir - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Kasımpaşa maçı nereden izlenir?

5 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Başakşehir - Kasımpaşa maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Başakşehir - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Başakşehir - Kasımpaşa CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Başakşehir- Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir- Kasımpaşa maçı ne zaman?

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başakşehir ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 5 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından yayınlanacak. Bein Sports 1'i Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. beIN Sports Tod TV'yi ise numaralı kanallardan veya yine Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Maç, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleşecek.