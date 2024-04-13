Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel
Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 72 Oğulcan Çağlayan), Gökhan Gül, Fall (Dk. 57 Rocha), Hajradinovic (Dk. 85 Ngoy), Aytaç Kara, Ben Ouanes, da Costa
TÜMOSAN Konyaspor : Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe (Dk. 70 Damjanovic), Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen, Ndao (Dk. 77 Yunus Mallı), Oğulcan Ülgün (Dk. 71 Cicaldau), Ethemi (Dk. 61 Prip), Sambou (Dk. 77 Kahraman Demirtaş)
Goller: Dk. 21 Ndao, Dk. 90+8 Guilherme (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 44 Omeruo, Dk. 47 Ben Ouanes, Dk. 56 Winck ( Kasımpaşa ), Dk. 47 Ndao, Dk. 64 Hadebe, Dk. 76 Sambou, Dk. 90+5 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor )
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.
90+4. dakikada yeşil-beyazlı takım, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Uğurcan, ceza sahası içinde Rocha'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, pozisyonda oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Küçük, faul olduğu gerekçesiyle penaltıya hükmetti.
90+8. dakikada penaltıyı kullanan Guilherme, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-2.
Müsabaka konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.