EMS Yapı Sivasspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 1 Mart Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu arada İsmail Işık Anaokulu öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Bülent Uygun ve futbolcularla bir araya geldi.

Anaokulu öğrencileri yaptıkları Sivasspor konulu resimleri Uygun'a hediye etti. Uygun ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, öğrencileri Sivasspor'un maçlarına davet etti.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Kasımpaşa ile EMS Yapı Sivasspor 1 Mart Cuma günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.