Üye Girişi
Haberler

EMS Yapı Sivasspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Güncelleme:

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, taktik çalışmalarına ağırlık verdi. İsmail Işık Anaokulu öğrencileri de antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör ve futbolcularla bir araya geldi. Sivasspor, yarınki antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek ve maçı oynayacak.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 1 Mart Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu arada İsmail Işık Anaokulu öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Bülent Uygun ve futbolcularla bir araya geldi.

Anaokulu öğrencileri yaptıkları Sivasspor konulu resimleri Uygun'a hediye etti. Uygun ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, öğrencileri Sivasspor'un maçlarına davet etti.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Kasımpaşa ile EMS Yapı Sivasspor 1 Mart Cuma günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun İsmail Işık Kasımpaşa Sivasspor İstanbul Süper Lig Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Mardin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir kimdir? KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? Kadir Gecesi hangi gün, fazileti nedir? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti Malatya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya adayı Sevim Şimşek Bayram ve Abdulvahap Ekim kimdir? DEM Parti Kütahya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kütahya adayı Sibel Temel ve Hakan Etemoğlu kimdir? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat Çarşamba puan durumu ne? Topkapı'da tramvay kazasında son durum nedir? Tramvay kazasından ölen, yaralı var mı? 31 MART SEÇİM ANKETİ | İmamoğlu mu Kurum mu? Vatandaş ne diyor? Kate Middleton ne ameliyatı oldu? Galler Prensesi Kate Middleton son durumu nedir? DEM Parti Konya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Konya adayı Bülent Kılıç kimdir? Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title