İzleyenler şaştı kaldı! Herkes Aytaç Kara'nın golünü konuşuyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, deplasmanda ligin formda takımlarından Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı.

AYTAÇ KARA'DAN ŞIK GOL

Mücadelenin 58. dakikasında ön alanda topu kazanan Aytaç Kara ceza sahasına girerken şutunu çekti ve mükemmel bir gol atarak takımını tekrar maça ortak etti.

İşte Aytaç'ın golü;