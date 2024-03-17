İzleyenler şaştı kaldı! Herkes Aytaç Kara'nın golünü konuşuyor
Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştığı maçta Kasımpaşa'nın yıldızı Aytaç Kara ceza sahası dışından mükemmel bir gol atarak skoru 2-2'ye getirdi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, deplasmanda ligin formda takımlarından Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı.
AYTAÇ KARA'DAN ŞIK GOL
Mücadelenin 58. dakikasında ön alanda topu kazanan Aytaç Kara ceza sahasına girerken şutunu çekti ve mükemmel bir gol atarak takımını tekrar maça ortak etti.
İşte Aytaç'ın golü;