Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Kasımpaşa ile Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşılaşacak

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, liderlik koltuğunda bulunduğu ligde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Galatasaray'ın 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider olduğu ligde, Kasımpaşa ise 5. sırada yer alıyor. Galatasaray son 17 lig maçını kaybetmezken, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kasımpaşa ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 40. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 78 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 43 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Paşa karşısında da 3 puan alıp, milli takım arasına moralli girmek istiyor.

40. randevu

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 25 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 77 golüne, lacivert-beyazlılar 39 golle yanıt verdi.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 14 müsabakaya çıktı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 33 puan topladı ve bu alanda ikinci sırada bulunuyor. Aslan konuk olduğu son maçta Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Son 17 lig maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmezken, son 10 maçında da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 64 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Cimbom, bu mücadelelerin 15'inde de kalesini gole kapadı.

4 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Kasımpaşa maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 31. haftada Rams Park'taki Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

Bu haftaki antrenmanlarda takımla çalışmalarda yer almayan Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçında oynaması beklenmiyor.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Arık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık kaç yaşında, nereli? Mükremin Sayan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan kaç yaşında, nereli? Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli? Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli? Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli? Bünyamin Geçgil kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Hacılar Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil kaç yaşında, nereli? Aycan Karadavut kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayı Aycan Karadavut kaç yaşında, nereli? Bayram Sabah kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Develi Belediye Başkan adayı Bayram Sabah kaç yaşında, nereli? Şinasi Gülcüoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu kaç yaşında, nereli? Cihangir Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Akkışla Belediye Başkan adayı Cihangir Şahin kaç yaşında, nereli? Mahmut Yaşar Sezgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Yenişehir Belediye Başkan adayı Mahmut Yaşar Sezgin kaç yaşında, nereli? Soner Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Toroslar Belediye Başkan adayı Soner Çelik kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Tarsus Belediye Başkan adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title