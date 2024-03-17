Yok artık Mertens! Attığı golü görenler gözlerine inanamıyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, deplasmanda ligin formda takımlarından Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı.

MERTENS UZAKTAN ATTI

Mücadelenin 28. dakikasında sahneye çıkan 37 yaşındaki futbolcu Dries Mertens, harika bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

İşte Meretens'in o şahane golü;

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS