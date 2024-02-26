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Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 1 Mart Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, ligde dün Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer gruptaki futbolcular ise antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Pas çalışan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 1 Mart Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, ligde dün Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer gruptaki futbolcular ise antrenmana ısınma koşusuyla başladı.

Pas çalışan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Pendikspor Kasımpaşa Sivasspor Spor Güncel Haberler

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