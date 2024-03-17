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Dries Mertens, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezonki 8. golünü kaydetti

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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezonki 8. golünü kaydetti. Mertens'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezonki 8. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertnes kaydetti. Müsabakanın 27. dakikasında sağ kanattan Barış Alper Yılmaz'ın pasında topu alan Mertens, ceza yayının sağ tarafından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

36 yaşındaki futbolcu böyle bu sezonki 8. golünü attı. Belçikalı futbolcu bu gollerini 5'ni Süper Lig'de, 2'sini UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve 1'ini de UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Dries Mertens'in yerine 89. dakikada Carlos Vinicius girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dries Mertens Galatasaray Kasımpaşa Spor Güncel Haberler

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