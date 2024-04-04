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Kayserispor, 2023-2024 sezonunda ikinci kez kırmızı kart cezası aldı

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Kayserispor, 2023-2024 sezonunda ikinci kez kırmızı kart cezası aldı. Sarı kırmızılı takımda ikinci kırmızı kartı gören isim Kartal Kayra Yılmaz oldu.

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da 2023-2024 sezonunda ikinci kez bir futbolcu kırmızı kart gördü. Geride kalan 31 haftada 68 sarı kart gören sarı kırmızı takımda ikinci kırmızı kartı ise Kasımpaşa maçında Kartal Kayra Yılmaz gördü. Genç oyuncu, Kasımpaşa maçının ilk yarının 29 ve 38. dakikalarında gördüğü sarı kartlar ile hakem Ömer Faruk Turtay tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Kartal Kayra Yılmaz, ligin 32. haftasında deplasmanda oynanacak olan Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Kayserispor Kasımpaşa Futbol Spor Güncel Haberler

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