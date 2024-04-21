Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa'yı evinde konuk ettiği maçta 2-0 galip geldi. İlk yarıda ev sahibi ekip 2-0 öne geçti.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahası sol çaprazından Maxim'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. 1-0
13. dakikada Aytaç Kara'nın kale önüne tehlikeli ortası yerden sektikten sonra direğin dibinden az farka auta çıktı.
33. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
37. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında Maxim'in pasıyla topla buluşan M'Bakata'nın şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
38. dakikada sol kanttan kullanılan köşe atışında ön direkte Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.
39. dakikada Maxim'in ceza yayı üzerinden kaleye şutunda top üst direkten dışarı çıktı.
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Gaziantep FK: Florin Nita, M'Bakata, Arda Kızıldağ, Papy Djilibodji, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Marko Jevtovic, Jamiro Monteiro, Deian Sorescu, Alexandru Maxim, Denis Dragus
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Furkan Soyalp, A. Badji, Max Gradel, Janio Bikel, Ömürcan Artan, Lazar Markovic, Ogün Özçiçek, N'koulou, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kenneth Omeruo, Yasin Özcan, Yunus Emre Gedik (Oğulcan Çağlayan dk. 40), Gökhan Gül, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Thomas Zai, J. Ngoy, Rochinha, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, J. Porozo, S. Bastien
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Maxim (dk. 6), Arda Kızıldağ (dk. 33) (Gaziantep FK) - GAZİANTEP